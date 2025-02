UNIMUDA Sorong Resmi Luncurkan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2025/2026

papua.jpnn.com, SORONG - Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong sukses menggelar acara Semarak Launching Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik 2025/2026.

Acara ini berlangsung selama empat hari, mulai dari 8-11 Januari 2025 bertempat di Gedung Prof. Zamroni, kampus UNIMUDA Sorong.

Kegiatan bertema "UNIMUDA for Future Leaders: Your Path Starts Here" ini menjadi momentum penting bagi UNIMUDA Sorong untuk menunjukkan komitmennya dalam mencetak generasi pemimpin masa depan yang berintegritas dan berdaya saing global.

Acara ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan menarik, terdapat beberapa mata perlombaan yang dilaksanakan dari tanggal 8-10 Januari 2025 tersebut antara lain E-Sports Competition, Tiktok Competition, dan Dance Competition.

Selain itu, rangkaian kegiatan meliputi Meet & Greet, yang memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan siswa dan mahasiswa. Terdapat pula sosialisasi kunjungan booth yang mengenalkan berbagai unit kegiatan mahasiswa.

Kunjungan kampus memberikan tur bagi peserta untuk mengenal lebih dekat fasilitas dan suasana belajar di UNIMUDA.

Ketua panitia Yoga Andriyan, M.I.P dala laporannya menyatakan program penerimaan mahasiswa baru tahun ini dirancang untuk menarik minat generasi muda yang siap berkontribusi pada pembangunan daerah, nasional hingga internasional.

“Kegiatan launching ini merupakan wujud komitmen UNIMUDA Sorong dalam mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang berintegritas, inovatif dan siap bersaing di era global,” ujar Yoga.