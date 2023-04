Gelar Program Papua Youth Model United Nations, Begini Harapan Mardiantika Watubun

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Ketua DPD Taruna Merah Putih Provinsi Papua Mardiantika Watubun mengajak anak muda Papua dan generasi muda dari sejumlah daerah untuk menyukseskan Program Papua Youth Model United Nations (MUN) yang akan digelar di Jayapura pada 4-6 Mei 2023 mendatang.

Tika sapaan akrab Mardiantika Watubun menjelaskan Model United Nations (MUN) merupakan simulasi sidang konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Tika, para peserta MUN yang hadir akan berperan sebagai delegasi dari suatu negara.

“Dalam kegiatan MUN, individu akan terlibat dalam diskusi atau musyawarah dengan agenda tertentu dalam bentuk council yang membahas tentang permasalahan yang sedang diperbincangkan di dunia,” kata Tika kepada wartawan, Selasa (11/4).

Tika menjelaskan empat topik utama yang dibahas dalam pertemuan itu adalah To improve education quality and accessibility, To increase gender equality in the economic sector, To eradicate stunting for a better world generation, dan To enhance resilience in facing climate change.

Selama sidang berjalan, menurut Tika, para delegasi akan menyampaikan argumen-argumen dan bernegosiasi mewakili kepentingan negaranya terkait topik pembahasan yang diangkat dalam sidang.

Melalui partisipasi dalam kegiatan MUN, menurut Tika, generasi muda dapat ikut berdiskusi dan mengkritisi isu-isu global yang sedang terjadi.

Selain itu, Tika menjelaskan MUN mengajarkan peserta agar memiliki kemampuan dalam menulis, bernegosiasi, menyampaikan argumen yang substantif serta berbicara di depan berbagai peserta lain sebagai perwakilan negara masing-masing.