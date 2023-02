Berita Terbaru dari KPK Tentang Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan berita terbaru tentang kondisi kesehatan Gubernur Nonaktif Papua Lukas Enembe.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan hari ini Lukas Enembe (LE) dibesuk oleh tim penasihat hukumnya dan yang bersangkutan dalam kondisi sehat dan bisa berjalan dari kamar tahanan menuju ruang besuk.

“Hari ini tersangka LE benar mendapat kunjungan tim penasihat hukum di Rutan KPK dan tersangka LE dari informasi yang kami peroleh juga kondisi sehat dan bisa berjalan dari kamarnya menemui tim penasihat hukumnya di ruang tatap muka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (21/2).

Ali juga mengatakan KPK telah menyiapkan poliklinik dengan dua dokter yang selalu siaga memantau kondisi kesehatan para tahanan KPK.

KPK juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk melakukan pemantauan dan telah memastikan kondisi kesehatan tersangka LE yang dinyatakan baik dan sehat.

"Hasil pemeriksaan kesehatannya pun menyatakan saudara. LE fit for interview dan fit for stand to trial," ujarnya.

Baca Juga: Ali Kabiay Minta Masyarakat Dukung Proses Hukum kepada Lukas Enembe

Lebih lanjut Ali menyayangkan adanya pihak yang berupaya menyebar hoaks dan mengatakan kondisi kesehatan Lukas Enembe memburuk selama ditahan.

"Kami sayangkan pernyataan semacam itu, kami juga yakin masyarakat Papua tidak mudah terprovokasi dengan isu yang tidak benar terkait kondisi kesehatan tersangka LE," kata Ali.