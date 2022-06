Jelang Iduladha, Sebegini Harga Cabai dan Bawang Merah di Pasar Hamadi

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Harga cabai dan bawang merah mengalami kenaikan. Kenaikan harga dua komoditas itu lantaran pasokan terbatas.



Berdasarkan pantauan di pasar tradisional Hamadi, Kota Jayapura, Kamis (16/6), cabai merah dijual dengan harga Rp 110 ribu per kilogram.

Sedangkan bawang merah dibanderol dengan harga hingga Rp 60 ribu per kilogram.

Pedagang pasar sentral Hamadi, H Ita mengatakan kanaikan harga cabai dan bawang merah sudah terjadi terhitung sejak pascahari raya Idulfitri.



"Rica dan bawang sudah naik sejak lebaran (idulfitri)," ujar Ita sembari melayani pembeli.

Ditanyakan soal kenaikan harga, dia belum mengetahui pasti penyebabnya.



"Sudah naik dari pengepul, kalau saya ini beli dari tangan ke kedua," ucapnya.



Sementara menjelang hari raya Iduladha, Ita menyebutkan harga cabai dan bawang merah akan terus mengalami kenaikan.



"Kalau kondisi begini pasti pengepul secara otomatis akan menaikkan harganya," ujar wanita asal Sulawesi Selatan ini.



Di tempat terpisah, salah seorang warga, Julianti mengeluhkan tingginya harga cabai dan bawang merah.



"Kalau harga cabai sekarang Rp 100 ribu per kilogram bahkan ada yang jual Rp 110 ribu per kilogram," ujarnya.



Dia pun menyebutkan beberapa waktu lalu sempat membeli cabai di pasar tradisional Youtefa dengan harga Rp 120 ribu per Kilogram.



"Ini masih mending mas, empat hari lalu saya beli Rp 120 ribu," ucapnya.



Dia berharap pemerintah mengambil kebijakan untuk menekan tingginya harga cabai dan bawang merah khususnya di kota Jayapura. (mcr30/JPNN.com)