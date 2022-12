TPID Kota Jayapura Sebut Stok Bahan Pokok Aman Saat Natal dan Tahun Baru

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jayapura, Provinsi Papua memastikan ketersediaan bahan pokok di daerah tersebut dalam kondisi aman saat hari Natal 25 Desember 2022 dan menyambut Tahun Baru 2023.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey saat melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak bersama TPID setempat di pasar modern dan tradisional sekaligus memantau harga pangan di Jayapura, Jumat, mengatakan stok bahan pokok dijamin aman hingga Natal dan Tahun Baru 2023.

"Dari pantauan kami dapat dipastikan ketersediaan bahan pokok aman hingga Natal dan Tahun Baru 2023,” kata Frans Pekey.

Dari sisi harga pangan, kata dia, untuk harga komoditas beras hingga kini relatif stabil dan terkontrol dan bahkan ketersediaan stok beras di Kota Jayapura aman hingga empat bulan ke depan.

Menurut Frans Pekey, begitu pula dengan harga minyak goreng, gula dan tepung terigu menjelang hari raya Natal masih cukup stabil yakni pada kisaran Rp 14 ribu sampai Rp 15 ribu per kilogram.

“Sementara harga telur lokal berada pada Rp 65 ribu hingga Rp 75 ribu per rak dan untuk harga cabai turun dari Rp 90 ribu menjadi Rp 75 ribu per kilogram begitu juga dengan harga bawang merah serta bawang putih Rp 35 ribu per kilogram dan tidak ada kenaikan menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya meminta kepada para distributor agar selalu memenuhi permintaan pasar jika barang tersedia di setiap gudang supaya kestabilan harga pangan harus tetap terjaga.

FRans menambahkan jika terjadi ketidakstabilan harga pangan akan berdampak kepada kinerja sektor lain apalagi menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru.(antara/jpnn)