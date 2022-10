TNI AL Memperkuat Kerja Sama dengan Angkatan Laut Negara Sahabat

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Dunia membutuhkan penguatan kerja sama, kemitraan, dialog dan kesungguhan semua pihak untuk menciptakan dunia yang lebih damai, aman dan sejahtera.

TNI AL sendiri telah melakukan langkah-langkah nyata dalam membangun kemitraan dan memperkuat kerja sama dengan berbagai Angkatan Laut negara sahabat melalui berbagai forum dan kegiatan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono saat menjadi Keynote Speaker acara Seminar Internasional The 6th Series of the International Conference On Maritime Science And Technology (ICMST 2022) yang hadir melalui video conference dari Gedung Utama Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/9).

Lebih lanjut, Laksamana Yudo mengatakan situasi dunia saat ini sedang tidak baik baik saja.

Menurut Yudo, kedamaian dan stabilitas keamanan global sedang menghadapi ujian dengan adanya dinamika lingkungan strategis yang melahirkan ketegangan-ketegangan serta potensi konflik di berbagai belahan dunia, bahkan konflik terbuka yang tidak diprediksi sebelumnya benar-benar telah terjadi.

Selain itu, persaingan kekuatan-kekuatan besar dunia menyebabkan adanya tarik-menarik kepentingan serta upaya menyebarkan dan memperkuat pengaruh masing-masing kepada negara lain yang berpotensi menimbulkan gesekan antarpihak.

“Apabila situasi ini tidak dapat segera diatasi, maka dapat dipastikan kondisi dunia tidak akan makin baik,” ujar KSAL.

Menurut dia, dampak konflik akan makin besar dan meluas dan pada gilirannya akan meningkatkan eskalasi ketegangan yang dapat menciptakan potensi-potensi ancaman, bukan hanya kepada negara yang terlibat konflik, tetapi juga kepada semua negara.