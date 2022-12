Mendag Zulhas Berharap Masyarakat Menghadapi Natal dengan Nyaman

papua.jpnn.com, SORONG - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan pasokan barang kebutuhan pokok di Pasar Sentral Remu di Kota Sorong, Papua Barat, cukup dan dengan harga cenderung stabil.

Dia berharap masyarakat dapat menghadapi Natal dan tahun baru dengan nyaman dan lancar.

"Beras, minyak goreng, bawang, telur, ayam, dan daging yang dijual di Pasar Sentral Remu di Kota Sorong harganya stabil standar. Jadi, mudah-mudahan Natal dan tahun baru lancar, bahan pokok tersedia dan harga tidak naik, alias stabil,” kata Mendag Zulhas seusai lewat keterangan pers di Jakarta, Rabu (21/12).

Sebelumnya, Zulhas melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok.

Dia menyebut harga bahan pokok cenderung stabil dibanding bulan sebelumnya.

Namun, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti telur ayam ras menjadi Rp 39.000 per kilogram (kg) dari Rp 31.000 per kg serta cabai merah besar menjadi Rp 42.500 per kg dari Rp37.500 per kg.

Sementara itu, harga beras medium tercatat sebesar Rp12.000 per kg, beras medium Bulog Rp 10.000 per kg, beras premium Rp 13.000 per kg, gula pasir Rp 14.000 per kg, minyak goreng kemasan Minyakita Rp 14.000 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 25.000 per liter.

Kemudian, tepung terigu Rp 14.000 per kg, daging sapi Rp 140.000 per kg, daging ayam Rp 40.000 per kg, cabai keriting Rp 42.500 per kg, cabai rawit Rp 90.000 per kg, bawang merah Rp52.500 per kg, dan bawang putih Rp37.500 per kg.