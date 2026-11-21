papua.jpnn.com, JAYAPURA - Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua (HIPMAS Papua) Hendrik Yance Udam (HYU) bersama Sekretaris Jenderal Yan Maniani bertemu Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai di Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Pertemuan itu membahas pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua (OAP), keberpihakan negara terhadap pelaku usaha lokal di era Otonomi Khusus (Otsus), serta keterlibatan pengusaha anak asli Papua dalam pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional di Tanah Papua.

Seusai pertemuan, HYU mengatakan pertemuan tersebut merupakan agenda koordinasi dan konsultasi HIPMAS Papua dengan pemangku kepentingan nasional guna memperjuangkan masa depan pengusaha anak asli Papua.

"Pertemuan ini merupakan koordinasi dan konsultasi biasa, tetapi memiliki agenda yang sangat penting dan strategis. Kami ingin memastikan bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, keberpihakan negara terhadap pengusaha Orang Asli Papua tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata," ujar HYU dalam keterangan tertulis pada Sabtu (21/11).

Menurutnya, pembangunan Papua tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka ruang usaha, serta memberikan kesempatan yang adil kepada pengusaha lokal, khususnya Orang Asli Papua.

"Papua membutuhkan pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pengusaha anak asli Papua harus diberikan ruang, kesempatan, akses, dan kepercayaan untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan di tanahnya sendiri. Jangan sampai pembangunan berjalan pesat, tetapi pengusaha lokal hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri," tegas HYU.

Dia juga menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan UMKM Orang Asli Papua agar semakin berkembang, naik kelas, dan mampu menjadi kekuatan ekonomi baru di Tanah Papua.

"UMKM Orang Asli Papua harus terus dirangsang, diperbanyak, diperkuat, dan didampingi. Dari usaha kecil harus tumbuh menjadi usaha menengah, dan dari usaha menengah harus mampu menjadi pengusaha besar. Jika ekonomi rakyat tumbuh, lapangan kerja akan terbuka, angka pengangguran dapat ditekan, dan kesejahteraan masyarakat Papua akan semakin meningkat," ungkapnya.