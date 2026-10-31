Bakti untuk Komopa: Marinir Perbaiki Jembatan, Gelar Bakar Batu dan Bagikan 200 Paket Sembako

papua.jpnn.com, PANIAI - Perbaikan jembatan penghubung antarkampung, kebersamaan melalui tradisi bakar batu dan pembagian 200 paket sembako menjadi rangkaian kegiatan “Bakti untuk Komopa” di Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan dilaksanakan Satgas Pamtas RI–PNG Mobile Yonif 2 Marinir Habema atau Satgas Gobang VIII dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, pemerintah distrik dan aparat kewilayahan.

Rangkaian bakti ini memadukan dukungan terhadap kebutuhan sehari-hari warga dengan penghormatan terhadap tradisi setempat.

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Kegiatan diawali dengan peninjauan hasil perbaikan Jembatan Komopa. Sarana penghubung tersebut menunjang akses masyarakat Kampung Komopa, Tugua dan Akoubaida dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbaikan jembatan diarahkan untuk membantu kelancaran mobilitas warga, pengangkutan kebutuhan pokok dan hasil usaha, serta perjalanan menuju fasilitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik.

Danyonif 2 Marinir Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E., menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang mendukung pekerjaan perbaikan jembatan.

Dia berharap hasil pekerjaan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang transportasi dan aktivitas ekonomi di Distrik Aradide.

Dari jembatan, rangkaian kegiatan berlanjut di Kantor Koramil 1703-04/Aradide, Kampung Abatadi.