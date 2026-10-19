Papua Reggae Festival XI di Nabire Meraih Rekor MURI

papua.jpnn.com, NABIRE - Papua kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Papua Reggae Festival (PRF) XI yang berlangsung selama dua hari, 16–17 Oktober 2026 di kawasan Bandara Lama Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, berhasil meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui pertunjukan lebih dari 100 lagu daerah berirama reggae.

Festival bertema "One Vibe, One Love, One Papua" tersebut menghadirkan puluhan grup musik reggae dari berbagai wilayah Tanah Papua.

Perhelatan ini tidak hanya menjadi panggung hiburan, tetapi juga ruang ekspresi seni, pelestarian bahasa daerah, serta penguatan persaudaraan melalui musik.

Puncak kegiatan berlangsung pada Sabtu malam (17/10/2026), ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan MURI kepada Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, bersama Ketua Komunitas Rasta Kribo Papua, Teddy Pekey.

Momentum bersejarah tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Tengah, sejumlah kepala daerah, tokoh masyarakat, para musisi, dan masyarakat yang memadati lokasi festival.

Rekor MURI Jadi Bukti Kreativitas Musisi Papua

Penghargaan MURI diberikan atas keberhasilan penyelenggaraan pertunjukan musik yang membawakan lebih dari 100 lagu daerah bernuansa reggae dalam satu rangkaian festival.