Soal Darurat Karhutla di Papua, Mervin Komber Sampaikan 4 Permintaan

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap pekat di Tanah Papua telah memasuki tahap krisis dan darurat ekologi.

Pemantauan lingkungan mencatat setidaknya 8.324 titik panas (hotspot) terdeteksi di wilayah Tanah Papua sepanjang tahun ini dengan lonjakan drastis ratusan titik api aktif yang tersebar di wilayah perkebunan, konsesi kehutanan, hingga area Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sebaran titik api dan dampak kabut asap terparah dilaporkan melanda beberapa daerah, di antaranya Papua Selatan.

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Akademisi Papua Mervin Komber menyebut Merauke menjadi daerah dengan konsentrasi titik api terbesar akibat kekeringan dan aktivitas pembukaan lahan masif pada kawasan konsesi serta Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate, yang melahap puluhan ribu hektare lahan.

Kemudian, Papua Barat Daya, yaitu Kota Sorong dan kabupaten sekitar dan Papúa Barat (Fakfak dan sekitarnya) serta Provinsi Papúa dan Papúa Tengah terkepung kabut asap tebal hingga indeks kualitas udara merosot tajam ke kategori Sangat Tidak Sehat.

Dia menyebut hal hal ini mengganggu aktivitas lalu lintas udara.

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Di Tanah Papúa, menurut Melvin, peningkatan signifikan jumlah titik api mengancam kawasan hutan adat dan permukiman lokal.

Menurut Melvin Komber, total luasan lahan yang terbakar di wilayah Papua kini telah menembus lebih dari rubuan hektare.