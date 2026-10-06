500 Siswa Bersama Guru SMAN 1 Paniai Ikuti Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

papua.jpnn.com, PANIAI - Sekitar 500 siswa bersama para guru SMA Negeri 1 Paniai mengikuti peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan dilanjutkan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-32 SMA Negeri 1 Paniai, Senin (5/10/2026).

Peringatan kali ini mengangkat tema “Noken dan Pancasila: Merajut Persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika”.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dengan memadukan pendidikan karakter, budaya lokal Papua, kreativitas serta apresiasi terhadap prestasi siswa.

Rangkaian kegiatan merupakan kelanjutan dari Lomba Pidato Hari Kesaktian Pancasila yang telah dilaksanakan pada 1 Oktober 2026.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Tanah Papua.

Suasana makin menarik ketika Ria Korina Nawipa, siswi Kelas X-7 sekaligus Juara I Lomba Pidato Hari Kesaktian Pancasila, kembali tampil menyampaikan pidatonya di hadapan para siswa dan guru.

Melalui tema Noken dan Pancasila, para pelajar diajak memaknai Noken tidak hanya sebagai bagian dari kekayaan budaya Papua, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan.

Seperti sebuah Noken yang tersusun dari banyak anyaman, keberagaman di lingkungan sekolah dapat menjadi kekuatan ketika dirawat dengan sikap saling menghargai.