Dirut PT Jamrida Papua Hironimus Hilapok: BUMD Urat Nadi Ekonomi Daerah

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Gubernur Papua Komjen Pol. (Purn.) Mathius D Fakhiri, S.IK, MH secara resmi melantik Hironimus Hilapok, M.Si. MM menjadi Direktur Utama PT Jaminan Perkreditan Daerah Papua atau PT Jamkrida Papua (Perseroda).

Hal itu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Jamkrida Papua yang berlangsung pada Senin (7/9/2026).

Pada kesempatan itu, Hironimus Hilapok mengatakan BUMD merupakan urat nadi perekonomian daerah dan berkontribusi untuk meningkatkan PAD melalui dividen dan juga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Hiron sapaan akrabnya berharap Jamkrida Papua dapat lebih memberikan dampak langsung terhadap pengembangan UMKM atau kegiatan-kegiatan usaha mikro yang langsung berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua.

"Saya dan tim siap melaksanakan amanah ini dengan penuh tangung jawab dan selalu mengikuti regulasi yang berlaku untuk kemajuan Papua pada umumnya," ujar Hiron.

Hiron juga memohon dukungan dari semua pihak baik pemerintah Papua, OJK, Bank Papua, dan stakeholder lain dalam menjalankan amanah ini sesuai pesan Gubernur agar Jamkrida harus menjaga tata kelola dengan baik.

Selain itu, menurut Hiron, Gubernur Papua berikan agar Jamrida menjadikan rencana kerja bisnis sebagai kontrak kinerja, meningkatkan kinerja perusahaan, berorientasi pada UMKM Papua manajemen diarahkan kepada manajemen yang lebih modern dan mulai mengarah ke digitalisasi.

"Gubernur juga berharap Jamkrida dan BUMD yang lainnya di Tanah Papua dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua dan dapat berkontribusi kepada pemerintah," ujar Hiron.