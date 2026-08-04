Personel Satgas TMMD Ke-129 Kodim 1807/Sorong Selatan Bagikan 100 Paket Sembako dan Nutrisi untuk Cegah Stunting

papua.jpnn.com, SORONG SELATAN - Memasuki H+3 atau hari ke-4 pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026, Kodim 1807/Sorong Selatan terus menghadirkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Satgas TMMD melaksanakan kegiatan pemberian 100 paket sembako dan nutrisi kepada warga Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, sebagai upaya mendukung pencegahan dan penurunan angka stunting, Sabtu (18/7/2026).

Penerangan Kodim 1807/Sorong Selatan dalam keterangan tertulisnya, menyebutkan kegiatan sosial ini merupakan bagian dari sasaran nonfisik Program TMMD Ke-129.

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Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi keluarga yang memiliki balita, ibu hamil, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan asupan gizi yang lebih baik.

Pembagian paket Sembako dan nutrisi disambut antusias oleh masyarakat.

Kehadiran Satgas TMMD tidak hanya membawa pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan dan kesejahteraan warga melalui aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Melalui kegiatan ini, Kodim 1807/Sorong Selatan berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi seimbang terus meningkat.

Dengan demikian, dapat mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting dan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, serta berkualitas.