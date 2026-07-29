Satgas Yonif 2 Marinir TNI AL Borong Hasil Bumi Warga, Perkuat Kemanunggalan dengan Masyarakat Papua

papua.jpnn.com, DEIYAI - TNI Angkatan Laut melalui Satgas Pengamatan Perbatasan (Pamtas) Mobile RI–PNG Yonif 2 Marinir Gobang VIII Pasopati kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan memborong hasil bumi yang dijual mama-mama Papua.

Hal ini dilakukan personel Satgas saat melaksanakan patroli di Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, Senin (20/7).

Di sela pelaksanaan tugas pengamanan wilayah, para prajurit membeli berbagai hasil kebun seperti ubi, sayuran, buah-buahan, dan komoditas lokal sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian masyarakat.

Kehadiran Satgas disambut hangat oleh para mama Papua yang merasa hasil jerih payah mereka mendapat perhatian dan apresiasi.

Komandan Satgas Pamtas Mobile RI–PNG Yonif 2 Marinir Gobang VIII Pasopati, Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono mengatakan patroli tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga menjadi sarana membangun kedekatan dan kepedulian terhadap masyarakat.

Menurutnya, langkah sederhana seperti membeli hasil bumi warga diharapkan mampu memberikan manfaat sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan antara prajurit dan masyarakat Papua.

Kegiatan ini sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali agar seluruh prajurit TNI Angkatan Laut senantiasa hadir di tengah masyarakat.

"Langkah ini sebagai upaya memperkuat kemanunggalan dengan rakyat serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui setiap pelaksanaan tugas," ujar Laksamana Muhammad Ali.(fri/jpnn)