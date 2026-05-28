JPNN.com

JPNN.com Papua Papua Terkini Wakil Panglima TNI Dampingi Menhan RI Salat Iduladha Bersama Prajurit dan Masyarakat di Papua Barat

Wakil Panglima TNI Dampingi Menhan RI Salat Iduladha Bersama Prajurit dan Masyarakat di Papua Barat

Kamis, 28 Mei 2026 – 09:56 WIB
Wakil Panglima TNI Dampingi Menhan RI Salat Iduladha Bersama Prajurit dan Masyarakat di Papua Barat - JPNN.com Papua
Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan Salat Iduladha 1447 H bersama keluarga besar Prajurit TNI dan masyarakat sekitar di Makodam, Rabu (27/5/2026). Foto: Puspen TNI

papua.jpnn.com, MANOKWARI - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan Salat Iduladha 1447 H bersama keluarga besar Prajurit TNI dan masyarakat sekitar di Makodam XVIII/Kasuari, Manokwari, Papua Barat, Rabu (27/5/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan serta diikuti Prajurit dan keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari, serta masyarakat sekitar.

Penceramah K.H. Baharuddin Sabollah dalam khotbahnya mengajak jamaah untuk meneladani nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, kepedulian sosial, dan semangat kebersamaan sebagaimana dicontohkan dalam peristiwa Iduladha.

Baca Juga:

"Nilai-nilai tersebut dinilai penting untuk terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat maupun pelaksanaan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara," ujar Badaruddin Sabollah.

Pelaksanaan Shalat Iduladha di Makodam XVIII/Kasuari mencerminkan kedekatan TNI dengan masyarakat serta memperkuat semangat persatuan, toleransi, dan kebersamaan di Papua Barat.

Kehadiran Wapang TNI bersama Menhan RI juga menjadi wujud sinergi TNI dan Kementerian Pertahanan dalam menjaga soliditas serta hubungan harmonis dengan masyarakat.(fri/jpnn)

Baca Juga:

Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R mendampingi Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan Salat Iduladha 1447 H bersama keluarga prajurit TNI.

Redaktur & Reporter : Friederich

Facebook JPNN.com Papua Twitter JPNN.com Papua Pinterest JPNN.com Papua Linkedin JPNN.com Papua Flipboard JPNN.com Papua Line JPNN.com Papua JPNN.com Papua
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prajurit TNI Wakil Panglima TNI Iduladha salat iduladha

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU