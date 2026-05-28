Wakil Panglima TNI Dampingi Menhan RI Salat Iduladha Bersama Prajurit dan Masyarakat di Papua Barat

papua.jpnn.com, MANOKWARI - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan Salat Iduladha 1447 H bersama keluarga besar Prajurit TNI dan masyarakat sekitar di Makodam XVIII/Kasuari, Manokwari, Papua Barat, Rabu (27/5/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan serta diikuti Prajurit dan keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari, serta masyarakat sekitar.

Penceramah K.H. Baharuddin Sabollah dalam khotbahnya mengajak jamaah untuk meneladani nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, kepedulian sosial, dan semangat kebersamaan sebagaimana dicontohkan dalam peristiwa Iduladha.

"Nilai-nilai tersebut dinilai penting untuk terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat maupun pelaksanaan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara," ujar Badaruddin Sabollah.

Pelaksanaan Shalat Iduladha di Makodam XVIII/Kasuari mencerminkan kedekatan TNI dengan masyarakat serta memperkuat semangat persatuan, toleransi, dan kebersamaan di Papua Barat.

Kehadiran Wapang TNI bersama Menhan RI juga menjadi wujud sinergi TNI dan Kementerian Pertahanan dalam menjaga soliditas serta hubungan harmonis dengan masyarakat.(fri/jpnn)