Pemkab Jayapura Undang Wapres Gibran Membuka Festival Danau Sentani

papua.jpnn.com, SENTANI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua akan mengundang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuka pelaksanaan Festival Danau Sentani 2026.

"Kami akan berkunjung ke Istana Negara guna mengundang Wakil Presiden dan Menteri Pariwisata RI untuk membuka Festival Danau Sentani XV," kata Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura sekaligus Ketua Panitia Festival Danau Sentani XV Gilbert Yakwart dalam keterangan di Jayapura, Senin (6/4/2026).

Menurut Gilbert, pihaknya telah menetapkan jadwal pelaksanaan Festival Danau Sentani XV yang akan berlangsung pada 3-5 Agustus 2026 dan pra festival dilaksanakan pada 3 Juli hingga 2 Agustus 2026.

"Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang promosi kebudayaan dan alam Papua serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," ujarnya.

Dia menjelaskan salah satu target selama pelaksanaan Festival Danau Sentani tahun ini adalah mencapai rekor museum rekor Indonesia (MURI) dengan membuat satu juta hiloy atau garpu kayu tradisional khas Suku Sentani.

"Kami akan kumpulkan satu juta hiloy dari berbagai kampung di wilayah Sentani hingga ke Grime Nawa," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya berharap dengan kehadiran Wakil Presiden dan Menteri Pariwisata, dapat meningkatkan daya tarik bagi pengunjung sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di daerah ini.

"Dengan demikian kami berharap dukungan semua pihak termasuk masyarakat sehingga pelaksanaan Festival Danau Sentani berjalan dengan lancar," ujarnya.(antara/jpnn)