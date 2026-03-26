JPNN.com

Saat Acara Hahalbihalal, KSAD Jenderal Maruli Minta Prajurit dan ASN TNI AD Jadi Pelopor Penerapan Efisiensi Energi

Kamis, 26 Maret 2026 – 21:36 WIB
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc menyalami salah seorang Prajurit TNI AD saat kegiatan Halalbihalal bersama warga Mabesad pada hari pertama masuk kerja seusai cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Rabu (25/3/2026). Foto: Dispenad

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc meminta prajurit dan ASN TNI AD harus menjadi pelopor dalam penerapan efisiensi energi.

Menurut Jenderal Maruli, hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Jenderal Maruli menyampaikan hal itu saat kegiatan Halalbihalal bersama warga Mabesad pada hari pertama masuk kerja seusai cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Rabu (25/3/2026).

KSAD Jenderal Maruli menekankan efisiensi energi merupakan salah satu fokus pemerintah dalam mendukung ketahanan energi nasional serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

itu, seluruh prajurit dan ASN TNI AD dituntut untuk memberi contoh nyata, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dia juga mengingatkan agar langkah sederhana seperti mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas kantor, serta membangun budaya hemat energi, harus terus ditanamkan menjadi sebuah kebiasaan.

Selain itu, KSAD juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pelaksanaan tugas yang optimal serta peran aktif TNI AD di berbagai bidang.

Efisiensi energi tidak hanya berdampak pada penghematan anggaran, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung program strategis pemerintah,” ujarnya.

Facebook JPNN.com Papua Twitter JPNN.com Papua Pinterest JPNN.com Papua Linkedin JPNN.com Papua Flipboard JPNN.com Papua Line JPNN.com Papua JPNN.com Papua
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI AD Jenderal Maruli KSAD Jenderal Maruli Halalbihalal ASN

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU