Presiden Prabowo Bekerja Tulus untuk Rakyat, Senator PFM Minta Dasco-Sjafrie Pasang Badan

papua.jpnn.com, SORONG - Senator atau Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor (PFM) memberikan pernyataan tegas terkait situasi politik nasional terkini.

Setelah melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai tokoh masyarakat, Senator PFM menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki ketulusan dan niat yang sangat murni dalam bekerja demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Namun, di tengah kondisi politik yang dinamis, Senator PFM mencium adanya upaya-upaya pihak tertentu yang mencoba "memainkan" posisi Presiden dan membelokkan arah kebijakan pemerintah.

“Dari kacamata saya sebagai wakil daerah, Presiden Prabowo ini sangat baik dan tulus berbuat untuk rakyat. Namun, dalam kondisi saat ini, saya melihat beliau sedang 'dimainkan' oleh kepentingan-kepentingan tertentu," ujar Paul Finsen Mayor dalam keterangan belum lama ini.

Melihat situasi ini, PFM secara khusus meminta dua orang kepercayaan Presiden, yakni Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk menjaga dan membentengi Presiden Prabowo dari gangguan politik yang tidak produktif.

Menurut PFM, perlindungan ini bukan sekadar soal keamanan fisik, melainkan perlindungan terhadap kebijakan-kebijakan strategis Presiden.

"Kami meminta agar Bang Dasco memastikan setiap kebijakan Presiden benar-benar sampai ke rakyat tanpa dipelintir atau dibelokkan oleh pihak-pihak yang ingin membangun narasi negatif. Pak Sjafrie (Menhan, red) juga harus menjaga stabilitas pertahanan agar Presiden bisa fokus bekerja tanpa gangguan stabilitas politik," ujar Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA) itu.

Senator PFM juga mengajak seluruh elemen bangsa dan para tokoh masyarakat untuk memberikan dukungan nyata kepada kepala negara.