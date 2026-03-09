Pelni Jayapura Sampaikan Kabar Gembira Menjelang Mudik Lebaran 2026

papua.jpnn.com, JAYAPURA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Jayapura menyampaikan kabar gembira menjelang mudik Lebaran 2026.

Kepala Cabang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Jayapura Nurul Azhar mengatakan pihaknya menyiapkan lima kapal penumpang atau kapal putih untuk melayani arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 melalui Pelabuhan Jayapura.

Menurtu Nurul Azhar, masa angkutan Lebaran 2026 berlangsung mulai 6 Maret hingga 6 April 2026.

Baca Juga: Pelni Sorong Siapkan 12 Armada Kapal untuk Antisipasi Lonjakan Penumpang Nataru

"Secara nasional Pelni mengoperasikan sebanyak 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis selama periode angkutan Lebaran guna melayani mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia," kata Nurul Azhar di Jayapura, Senin (9/3/2026).

Menurut Nurul, menjelang puncak arus mudik terdapat tiga kapal Pelni yang dijadwalkan bersandar di Pelabuhan Jayapura yakni KM Sinabung pada 11 Maret, KM Gunung Dempo pada 13 Maret serta KM Ciremai pada 16 Maret 2026.

"Di mana ketiga kapal tersebut diperkirakan menjadi puncak pergerakan penumpang dengan estimasi mencapai sekitar 4.000 hingga 5.000 orang," ujarnya.

Baca Juga: Pelni Cabang Sorong Siapkan Armada Antisipasi Lonjakan Penumpang Mudik Lebaran

Dia menjelaskan total pergerakan penumpang selama periode angkutan Lebaran dari dan menuju Jayapura diperkirakan mencapai 10.000 hingga 12.000 orang.

"Kami bakal memastikan seluruh kapal yang beroperasi telah menjalani pemeriksaan kelayakan atau ramp check oleh regulator sebelum berlayar sehingga aspek keselamatan pelayaran tetap terjamin," katanya.