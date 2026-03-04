Tim Patroli Koops TNI Papua Gagalkan Upaya Penyerangan OPM di Kawasan Tembagapura Mimika

papua.jpnn.com, TIMIKA - Tim Patroli Koops TNI Papua berhasil menggagalkan upaya penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) OPM di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin (2/3/2026).

Dalam insiden tersebut, satu anggota kelompok bersenjata tewas dan enam lainnya ditangkap, sementara itu seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban penembakan oleh OPM berhasil diselamatkan.

Kepala Penerangan Koops TNI Papua Letkol Inf Wirya Arthadiguna, S.H., M.Si mengatakan aksi bermula saat kelompok bersenjata melepaskan tembakan di sekitar permukiman warga.

Seorang ibu rumah tangga mengalami luka tembak di bagian tangan dan kaki akibat serangan OPM.

“Personel patroli yang menerima laporan warga langsung bergerak cepat menuju lokasi, mengamankan situasi serta mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan,” ujar Letkol Inf Wirya Arthadiguna seperti dilansir dalam siaran pers Dispenad.

Lebih lanjut, Letkol Inf Wirya menyatakan kelompok bersenjata kembali melakukan penyerangan saat aparat tengah mengamankan korban.

“Kelompok bersenjata menembaki personel yang sedang melaksanakan pengamanan dan evakuasi. Tim patroli membalas tembakan secara terukur sehingga satu pelaku tewas dan enam lainnya berhasil diamankan,” ujarnya.

Dalam patroli keamanan tersebut, Tim Patroli Koops TNI Papua juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 pucuk pistol FN, 3 butir munisi kaliber 9 mm, 1 pucuk senapan angin, panah dan busur, 1 unit power bank, serta barang lainnya yang masih dalam proses pendataan.