TNI Berhasil Pulihkan Keamanan 11 Bandara Perintis di Papua Setelah KKB Berulah

Selasa, 03 Maret 2026 – 08:51 WIB
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Bambang Trisnohadi memastikan pasukan TNI mengamankan sebelas bandara perintis di tiga wilayah Papua. Foto: Puspen TNI

papua.jpnn.com, BOVEN DIGOEL - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Bambang Trisnohadi memastikan pasukan TNI telah mengamankan sepenuhnya sebelas bandara perintis di tiga wilayah Papua.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menutup sebelas bandara perintis itu setelah situasi keamanan tidak kondusif karena Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau TPNPB-OPM berulah.

Langkah cepat ini dinilai menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan wilayah sekaligus menjamin keselamatan masyarakat di Bumi Cendrawasih.

Panglima Komando Daerah Angkatan Udara III (Pangkodau III) Marsda TNI Azhar Aditama Djojosugito serta personel TNI lainnya, Bambang terjun langsung meninjau sejumlah bandara perintis. salah satunya di Distrik Manggelum, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

“Syukur alhamdulillah, pasukan TNI telah berada di seluruh bandara perintis dan memulihkan kondusivitas di tiga wilayah Papua, yakni Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, yang sebelumnya ditutup oleh Kemenhub pada 16 Februari 2026 lalu,” ujar Bambamg Senin (2/3/2026).

Adapun bandara yang kini dijaga 24 jam oleh TNI meliputi Lapangan Terbang (Lapter) Iwur, Teiraplu, dan Aboy di Papua Pegunungan.

Kemudian  Lapter Korowai Batu Bomakia, Yaniruma, dan Manggelum di Papua Selatan.

Selanjutnya, Lapter Beoga, Dagai, Fawi, dan Kapiraya di Papua Tengah.

