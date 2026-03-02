Try Sutrisno Wafat, Pemerintah Imbau Masyarakat Kibarkan Bendera Setengah Tiang

JPNN.com

Senin, 02 Maret 2026 – 21:47 WIB
Presiden Prabowo Subianto memberikan salam hormat saat memimpin upacara militer pemakaman Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (2/3/2026). Foto: ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Pemerintah mengimbau masyarakat di seluruh pelosok tanah air mengibarkan bendera negara setengah tiang selama tiga hari berturut-turut mulai 2 hingga 4 Maret 2026 sebagai bentuk penghormatan atas wafatnya Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno.

"Dalam rangka memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang telah wafat pada tanggal 2 Maret 2026 di Jakarta, masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air dimohon untuk mengibarkan Bendera Negara (Merah Putih, red) setengah tiang selama 3 (tiga) hari berturut-turut mulai tanggal 2 s.d. 4 Maret 2026," demikian unggahan kemensetneg.ri di akun Instagram, Senin (2/3/2026).

Selain itu, pada kurun waktu dua sampai dengan 4 Maret 2026 juga dinyatakan sebagai Hari Berkabung Nasional.

Imbauan tersebut ditujukan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara.

Try Sutrisno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Kabar mengenai wafatnya Try Sutrisno pertama kali disampaikan oleh pihak keluarga, kemudian juga oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Informasi itu kemudian dibenarkan oleh beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Try Sutrisno dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin siang.

