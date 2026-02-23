JPNN.com

JPNN.com Papua Papua Terkini Dirjen Nunuk Suryani Dorong Pengisian Kebutuhan Guru Melalui Seleksi CPNS, Bukan PPPK

Dirjen Nunuk Suryani Dorong Pengisian Kebutuhan Guru Melalui Seleksi CPNS, Bukan PPPK

Senin, 23 Februari 2026 – 09:16 WIB
Dirjen Nunuk Suryani Dorong Pengisian Kebutuhan Guru Melalui Seleksi CPNS, Bukan PPPK - JPNN.com Papua
Dirjen Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mendorong agar kebutuhan jumlah guru diisi dengan seleksi CPNS, bukan PPPK. Ilustrasi. Foto: Dok. JPNN.com

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Pemerintah tidak menutup mata bahwa guru PNS lebih sejahtera dibanding yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Oleh karena itu, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani mendorong agar kebutuhan jumlah guru diisi dengan seleksi CPNS, bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Prof Nunuk menyebutkan setiap tahun sebanyak 60 ribu hingga 70 ribu guru ASN yang pensiun.

Baca Juga:

Dirjen Nunuk mendorong untuk menutupi kursi kebutuhan jumlah guru ASN lantaran ada yang pensiun, diisi dengan rekrutmen guru ASN lagi.

Namun, kata Dirjen Nunuk, formasi guru ASN dibuka untuk CPNS, bukan PPPK.

"Kalau mau guru sejahtera, seleksi CPNS yang dibuka dan bukan PPPK agar terjamin kariernya juga," tegas Dirjen Nunuk seperti dilansir JPNN.com pada Senin (23/2/2026).

Baca Juga:

Pernyataan Prof Nunuk berkaitan dengan sorotan publik terhadap kesejahteraan guru honorer, yang di banyak pemda digaji dengan nominal yang minim, tidak layak.

Sejumlah forum guru honorer dan PPPK juga sudah menyuarakan masalah tersebut.

Dirjen Nunuk Suryani mendorong agar kebutuhan jumlah guru diisi dengan seleksi CPNS, bukan PPPK.
Facebook JPNN.com Papua Twitter JPNN.com Papua Pinterest JPNN.com Papua Linkedin JPNN.com Papua Flipboard JPNN.com Papua Line JPNN.com Papua JPNN.com Papua
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Dirjen Nunuk Suryani guru guru PNS Guru PPPK

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU