Ketua PHRI Jayawijaya Harapkan Dukungan Pemda Majukan Usaha Perhotelan

Senin, 23 Februari 2026 – 08:18 WIB
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Jayawijaya Adi Chandra di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Foto: ANTARA/Yudhi Efendi

papua.jpnn.com, WAMENA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Jayawijaya mengharapkan dukungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dalam memajukan usaha perhotelan di daerah setempat.

Ketua PHRI Cabang Jayawijaya Adi Chandra mengatakan usaha perhotelan dapat terus bertahan membutuhkan dukungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.

“Usaha perhotelan dapat terus bertahan asalkan ada dukungan dari pemda, dalam arti kegiatan-kegiatan pemerintah dapat digelar di hotel,” kata Adi Chandra dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu (22/2/2026).

Menurut dia, selain itu kegiatan yang dikonsep baik oleh pemda maka akan menarik wisatawan baik asing maupun lokal untuk berkunjung ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Pemerintah harus sering-sering membuat kegiatan yang besar sehingga banyak wisatawan yang datang dan hotel-hotel di Kabupaten Jayawijaya bisa terpakai jasanya,” ujarnya.

Dia menjelaskan kegiatan yang sering mendatangkan banyak wisatawan ke Wamena sejauh ini baru Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB).

“Harapan kami, ke depan ada kegiatan-kegiatan lain yang besar di sini supaya banyak wisatawan yang datang berkunjung dan dapat menggunakan hotel-hotel di sini,” katanya.

Dia menambahkan jumlah hotel di Kabupaten Jayawijaya kurang lebih 12 mulai dari hotel kecil hingga besar.

