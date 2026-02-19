235 Tenaga Kesehatan Honorer di Manokwari Diberhentikan, Senator Filep: Tidak Adil

JPNN.com

Kamis, 19 Februari 2026 – 21:16 WIB
Ketua Komite III DPD RI sekaligus senator dari Provinsi Papua Barat Dr. Filep Wamafma menerima aspirasi dari ratusan tenaga kesehatan (nakes) honorer di Kabupaten Manokwari saat masa resesnya, Kamis (19/2/2026). Foto: Humas DPD RI

papua.jpnn.com, MANOKWARI - Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma menerima aspirasi dari ratusan tenaga kesehatan (nakes) honorer di Kabupaten Manokwari dalam masa resesnya, Kamis (19/2/2026).

Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan 235 tenaga kesehatan yang terdampak penghentian kerja sebagai tenaga kontrak di 16 Puskesmas dan satu rumah sakit di wilayah Manokwari, mulai dari Prafi, Masni hingga Kota Manokwari.

Senator Filep mengungkapkan para nakes mempertanyakan proses pemberhentian yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Menurut Filep, para nakes tersebut sebelumnya diangkat melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, namun justru diberhentikan hanya melalui surat edaran dari Dinas Kesehatan.

“Mereka merasa pemberhentian ini tidak adil. Diangkat dengan SK Bupati, tetapi diberhentikan hanya dengan surat edaran,” ujar Filep.

Para tenaga kesehatan juga menilai alasan keterbatasan anggaran tidak sepenuhnya tepat.

Pasalnya, menurut mereka, sumber pembiayaan operasional di fasilitas kesehatan tidak hanya berasal dari APBD, melainkan juga dari BPJS dan sumber lainnya.

Selain itu, para nakes yang sebagian telah mengabdi selama belasan tahun ini juga menyampaikan kekecewaan terhadap proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Perwakilan 235 tenaga kesehatan honorer terdampak penghentian kerja menyampaikan aspirasi kepada Senator Filep Wamafma.
