Vinsen Kocu: Pers Mitra Strategis Pembangunan Daerah

Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI Kabupaten Sorong Selatan Vinsen Kocu menegaskan pers merupakan mitra strategis pembangunan daerah.

Menurut Vinsen, pers berperan penting menjaga demokrasi, mengawal kebijakan publik, serta menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.

“Kami berharap insan Pers terus menjunjung profesionalisme, independensi dan etika jurnalistik,” ujar Vinsen Kocu dalam keterangannya kepada JPNN.com bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 pada 9 Februari 2026.

Terpisah, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh insan pers untuk menjadikan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sebagai momentum untuk membangun konsolidasi.

“Presiden berharap Hari Pers Nasional ini menjadi momentum konsolidasi menghadapi tantangan baru, menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan baru sehingga semangat jurnalisme, semangat media yang sangat ditunggu perannya kepada masyarakat itu benar-benar bisa terwujud melalui konsolidasi," kata Cak Imin, sapaan akrabnya seusai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Senin (9/2/2026).

Cak Imin menambahkan konsolidasi yang diharapkan Presiden bukan hanya konsolidasi internal insan pers, namun juga konsolidasi, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah, insan pers, dan juga seluruh lapisan masyarakat.

Presiden juga mengucapkan selamat kepada seluruh insan pers yang merayakan HPN 2026.

"Presiden menyampaikan salam kepada seluruh insan pers, salam hormat diikuti selamat Hari Pers Nasional 2026," ujarnya.