UNICEF dan Tiongkok Apresiasi Pemerintah Indonesia Perihal Realisasi Program MBG di Jayapura   

Kamis, 05 Februari 2026 – 14:05 WIB
Tampak anak sekolah di Jayapura menyantap makanan dari program MBG dari pemerintah Indonesia. Foto: Humas BGN

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berlangsung lebih dari setahun memproleh pujian dari lembaga internasional.

United Nations Children's Fund (UNICEF) atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa memuji program yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) itu dalam rangka meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, dan ibu hamil/menyusui, itu.

Pujian itu terlontar saat Perwakilan UNICEF Indonesia Maniza Zaman mengunjungi Jayapura, Papua, Rabu (4/2/2026).

“UNICEF mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas kepemimpinan dan komitmennya yang kuat untuk meningkatkan gizi ibu dan anak. Program Makan Bergizi Gratis yang dipimpin Badan Gizi Nasional merupakan contoh nyata upaya pemerintah yang ambisius dan berskala besar,” ujarnya.

UNICEF melalui kunjungan bersama delegasi Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (Kedubes RRT) untuk Indonesia itu meninjau realisasi MBG di sejumlah lokasi di Jayapura. Tiongkok turut mendukung penguatan implementasi MBG itu melalui kerja sama dengan UNICEF.

Dalam kunjungan itu, Li Hongwei selaku Menteri Penasihat Kedubes RRT untuk RI menyatakan bahwa pihaknya memahami tantangan yang dihadapi Indonesia. Sebab, RRT pernah berada pada situasi serupa.

"Tiongkok pernah berada dalam kondisi miskin dan lemah, di mana permasalahan gizi anak menjadi tantangan besar. Melalui kerja keras selama puluhan tahun, kami berhasil melakukan perbaikan besar dalam kesejahteraan dan gizi anak-anak,” ujarnya.

Oleh karena itu, Tiongkok mendukung penuh MBG yang digagas Presiden Prabowo untuk secara nyata meningkatkan standar gizi anak-anak dan perempuan di Papua.

