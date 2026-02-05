Warga Diimbau Jaga Kamtibmas Pada Perayaan Masuknya Injil di Tanah Papua

JPNN.com

Kamis, 05 Februari 2026 – 10:16 WIB
Ketua Presidium Pemuda Papua Wilayah Tabi, Fran Reynould Thejo mengimbau masyarakat khususnya di Jayapura untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas pada perayaan masuknya Injil di Tanah Papua yang diperingati setiap 5 Februari. Ilustrasi. Foto: Source for JPNN.com

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Ketua Presidium Pemuda Papua Wilayah Tabi, Fran Reynould Thejo mengimbau seluruh masyarakat khususnya di Jayapura untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pada perayaan masuknya Injil di Tanah Papua yang diperingati setiap 5 Februari.

“Peran pemuda dan masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan agar setiap rangkaian kegiatan keagamaan dan sosial dapat berjalan dengan aman, damai, dan tertib," kata Frans seperti dilansir Antara, Kamis (5/2/2026).

Dia berharap situasi Kamtibmas di seluruh wilayah Papua khususnya Kota Jayapura senantiasa berada dalam kondisi aman dan kondusif.

"Keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya merasa prihatin terhadap sejumlah peristiwa yang terjadi di beberapa wilayah Papua di mana masyarakat sipil yang tidak bersalah justru menjadi korban kekerasan.

"Kami harapkan agar ke depan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang," katanya lagi.

Frans juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung tugas kepolisian yang selama ini telah bekerja menjaga keamanan dan ketertiban di Papua.

Menurutnya, dukungan masyarakat sangat penting agar aparat keamanan dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dalam menciptakan rasa aman.

Ketua Presidium Pemuda Papua Wilayah Tabi, Fran Reynould Thejo mengimbau masyarakatmenjabat Kamtibmas pada perayaan masuknya Injil di Tanah Papua.
