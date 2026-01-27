BREAKING NEWS: Pesawat Smart Air Berpenumpang 15 Orang Jatuh di Perairan Nabire
Selasa, 27 Januari 2026 – 15:06 WIB
papua.jpnn.com, NABIRE - Pesawat Smart Air jenis caravan PK-SNS tujuan Kaimana, Selasa (27/1) jatuh di perairan Nabire, tepatnya di logpond Kaladiri dengan membawa 15 orang penumpang dan kru.
Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu kepada ANTARA, membenarkan insiden tersebut.
"Memang benar pesawat milik Smart Air yang terbang dari Nabire tujuan Kaimana, sekitar pukul 12.45 WIT jatuh di perairan pantai,” kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu.
Menurut Kapolres, seluruh penumpang selamat dalam insiden tersebut.(antara/jpnn)
