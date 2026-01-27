BREAKING NEWS: Pesawat Smart Air Berpenumpang 15 Orang Jatuh di Perairan Nabire

JPNN.com

Selasa, 27 Januari 2026 – 15:06 WIB
Pesawat Smart Air jenis caravan PK-SNS dari Nabire tujuan Kaimana, Selasa (27/1) jatuh di pantai Nabire, 15 penumpang dan crew dilaporkan selamat. Foto: ANTARA/HO-Dok Polres Nabire

papua.jpnn.com, NABIRE - Pesawat Smart Air jenis caravan PK-SNS tujuan Kaimana, Selasa (27/1) jatuh di perairan Nabire, tepatnya di logpond Kaladiri dengan membawa 15 orang penumpang dan kru.

Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu kepada ANTARA, membenarkan insiden tersebut.

"Memang benar pesawat milik Smart Air yang terbang dari Nabire tujuan Kaimana, sekitar pukul 12.45 WIT jatuh di perairan pantai,” kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu.

Menurut Kapolres, seluruh penumpang selamat dalam insiden tersebut.(antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Friederich

Sumber Antara
