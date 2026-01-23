JPNN.com

JPNN.com Papua Papua Terkini Bertemu Petinggi DPR, 16 Forum PPPK Sampaikan 5 Tuntutan, Salah Satu Soal Peralihan Jadi ASN

Bertemu Petinggi DPR, 16 Forum PPPK Sampaikan 5 Tuntutan, Salah Satu Soal Peralihan Jadi ASN

Jumat, 23 Januari 2026 – 15:24 WIB
Bertemu Petinggi DPR, 16 Forum PPPK Sampaikan 5 Tuntutan, Salah Satu Soal Peralihan Jadi ASN - JPNN.com Papua
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Sebanyak 16 forum PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) bertemu pimpinan Komisi II DPR RI.

Pertemuan ini sebagai tindak lanjut perjuangan AMP untuk meraih status PNS.

Ketua umum AMP Fadlun Abdillah menyampaikan audiensi dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima dan anggota Giri Ramanda Kiemas sebagai pertemuan awal.

Baca Juga:

AMP akan sowan juga ke fraksi-fraksi lainnya untuk menggalang dukungan.

"Pak Aria Bima meminta kami beraudiensi juga dengan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Pak Taufan Pawe dari Golkar, Pak Mardani Ali Sera dari PKS," kata Fadlun seperti dilansir JPNN.com, Jumat (23/1/2026).

Dia kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan 16 forum PPPK yang bergabung dalam Aliansi Merah Putih sebagai berikut:

Baca Juga:

1. Tak ada dualisme antara ASN dan PPPK.

Amanat UU 20 Tahun 2023 belum terealisasi maksimal karena masih banyak daerah belum menyelesaikan honorernya melalui pengangkatan PPPK. Ini menimpa daerah-daerah yang APBD-nya kecil.

Sejumlah tuntutan 16 forum PPPK yang bergabung dalam Aliansi Merah Putih antara lain peralihan menjadi ASN.
Facebook JPNN.com Papua Twitter JPNN.com Papua Pinterest JPNN.com Papua Linkedin JPNN.com Papua Flipboard JPNN.com Papua Line JPNN.com Papua JPNN.com Papua
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK ASN PNS DPR PPPK Paruh Waktu

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU