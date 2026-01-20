JPNN.com

Gaji PPPK Paruh Waktu Setara 10 Kg Beras Viral di Medsos, Bupati Merespons

Selasa, 20 Januari 2026 – 09:23 WIB
Gaji PPPK Paruh Waktu Setara 10 Kg Beras Viral di Medsos, Bupati Merespons
Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di daerah ini bergaji Rp 139 ribu per bulan atau setara 10 Kg beras. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Beredar surat perjanjian kerja PPPK paruh waktu di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang viral di media sosial.

Viral karena surat perjanjian kerja mencantumkan besaran gaji guru PPPK paruh waktu sebesar Rp 139 ribu per bulan.

Sekadar perbandingan, uang tersebut kira-kira setara dengan 10 kilogram beras premium.

Terkait dengan kabar viral tersebut, Bupati Dompu Bambang Firdaus memberikan tanggapan.

Bambang Firdaus tidak membantah bahwa ada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di daerahnya bergaji Rp 139 ribu per bulan, seperti tercantum di surat perjanjian kerja yang beredar.

"Iya, surat itu benar adanya," kata Bambang seperti dilansir JPNN.com pada Selasa (20/1/2026).

Bambang menjelaskan penetapan besaran gaji PPPK paruh waktu dilakukan berdasarkan skema penggajian sesuai kemampuan keuangan daerah.

"Kalau gaji yang diterima sebesar itu saat ini, ya benar. Karena kami menerapkan skema penggajian sesuai kemampuan daerah," ujar Bambang.

Surat perjanjian kerja PPPK paruh waktu di Kabupaten ini mencantum besaran gaji sebesar Rp 139 ribu per bulan atau setara 10 Kg beras.
