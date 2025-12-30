Freeport Terbangkan 90 Ton Kebutuhan Natal Warga di Dataran Tinggi Mimika Lewat Program Community Christmas Flights

JPNN.com

Selasa, 30 Desember 2025 – 16:04 WIB
Pengiriman barang-barang kebutuhan Natal masyarakat tiga kampung dari Bandara Mozes Kilangin Timika menuju kampung Kampung Jagamin, Ainggogin (Aroanop), dan Beane–Dolil (Tsinga) menggunakan Helikopter Mi-17 Series milik PTFI. Foto: Source for JPNN.com

papua.jpnn.com, TIMIKA - PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui program Community Christmas Flights mengerahkan helikopter untuk menerbangkan 90 ton bahan makanan dan beragam kebutuhan Natal milik warga yang tinggal di Lembah Aroanop, Lembah Tsinga, dan Lembah Jila di dataran tinggi Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

"Terima kasih atas bantuan pengiriman bahan makanan ke Lembah Tsingga dan Aroanop. Sudah bantu sepuasnya maka saya perwakilan kepala suku menyampaikan terima kasih banyak kepada PTFI. Tuhan memberkati," kata Kepala Suku Aroanop Andreanus Janampa dalam keterangan tertulis pada Selasa (30/12/2025).

Menurut dia, dukungan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena biaya angkut barang dengan helikopter sewa sangat mahal.

Selain itu, cukup berisiko karena setelah turun dari helikopter, warga masih harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki selama 2—4 jam menuju kampung mereka dengan rute menantang dan cukup berisiko melewati wilayah pegunungan, melintasi sungai dan jembatan.

Sebanyak 90 ton barang-barang yang diangkut menggunakan helikopter PTFI dari Bandara Mozes Kilangin Timika menuju Kampung Jagamin, Ainggogin (Aroanop), dan Beane– Dolil (Tsinga) untuk masyarakat tiga kampung. Foto: Source for JPNN

Salah satu Tokoh Masyarakat Yoab Beanal mengatakan dengan helikopter PTFI, bahan makanan dan kebutuhan Natal bisa tiba tepat waktu di kampung-kampung.

"Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan yang memberkati kami melalui perusahaan ini. Kami sangat menghargai setiap upaya yang dilakukan,” katanya.

