Kodim 1715/Yahukimo Gelar Penyuluhan Bahaya HIV/AIDS Kepada Prajurit dan Persit

papua.jpnn.com, YAHUKIMO - Kodim 1715/Yahukimo menggelar kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bahaya HIV/AIDS serta Infeksi Menular Seksual (IMS) sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit di lingkungan prajurit dan keluarga.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Lobi Makodim 1715/Yahukimo Desa Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Kamis (18/12/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Komandan Kodim 1715/Yahukimo Letkol Inf Didiet Trilaksono didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XIV Kodim 1715/YHK Ny. Indah Didiet Trilaksono serta diikuti oleh prajurit dan anggota Persit.

Dokter April, Sp.PD dari RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo menjadi naraumber saat kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bahaya HIV/AIDS serta Infeksi Menular Seksual (IMS) di Aula Lobi Makodim 1715/Yahukimo Desa Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Kamis (18/12/2025). Foto: Pendim 1715/Yahukimo

Dandim Letkol Inf Didiet dalam sambutannya menekankan pentingnya penyuluhan ini sebagai langkah preventif untuk melindungi prajurit dan keluarganya dari ancaman HIV/AIDS.

Menurutnya, pemahaman yang baik tentang bahaya dan cara penularan penyakit tersebut sangat diperlukan agar tidak terjadi penyebaran di lingkungan TNI.

“Penyakit HIV/AIDS merupakan penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting sebagai bekal pengetahuan bagi prajurit dan keluarga,” ujar Letkol Didiet.