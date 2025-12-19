Kodim 1715/Yahukimo Gelar Penyuluhan Bahaya HIV/AIDS Kepada Prajurit dan Persit
papua.jpnn.com, YAHUKIMO - Kodim 1715/Yahukimo menggelar kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bahaya HIV/AIDS serta Infeksi Menular Seksual (IMS) sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit di lingkungan prajurit dan keluarga.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Lobi Makodim 1715/Yahukimo Desa Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Kamis (18/12/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Komandan Kodim 1715/Yahukimo Letkol Inf Didiet Trilaksono didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XIV Kodim 1715/YHK Ny. Indah Didiet Trilaksono serta diikuti oleh prajurit dan anggota Persit.
Dokter April, Sp.PD dari RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo menjadi naraumber saat kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bahaya HIV/AIDS serta Infeksi Menular Seksual (IMS) di Aula Lobi Makodim 1715/Yahukimo Desa Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Kamis (18/12/2025). Foto: Pendim 1715/Yahukimo
Dandim Letkol Inf Didiet dalam sambutannya menekankan pentingnya penyuluhan ini sebagai langkah preventif untuk melindungi prajurit dan keluarganya dari ancaman HIV/AIDS.
Menurutnya, pemahaman yang baik tentang bahaya dan cara penularan penyakit tersebut sangat diperlukan agar tidak terjadi penyebaran di lingkungan TNI.
“Penyakit HIV/AIDS merupakan penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting sebagai bekal pengetahuan bagi prajurit dan keluarga,” ujar Letkol Didiet.
