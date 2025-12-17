Pemkab Puncak Jaya Resmikan Klinik Kesehatan Sekolah Alkitab Mulia dan Greenhouse Produksi Kopi Mulia

JPNN.com

Rabu, 17 Desember 2025 – 17:12 WIB
Wakil Bupati Puncak Jaya Mus Kogoya, SE bersama Ketua Wilayah GIDI Yamo Pdt. Lenis Kogoya dan jajaran Pemkab, tokoh masyarakat dan tokoh agama saat peresmian Klinik Kesehatan Sekolah Alkitab Mulia sekaligus peluncuran Greenhouse Produksi Kopi Mulia, Rabu (17/12/2025). Foto: Humas Pemkab Puncak Jaya

papua.jpnn.com, PUNCAK JAYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak Jaya meresmikan Klinik Kesehatan Sekolah Alkitab Mulia sekaligus meluncurkan Greenhouse Produksi Kopi Mulia sebagai dua program strategis yang didukung oleh Pemerintah Pusat.

Kegiatan ini dipimpin Wakil Bupati Puncak Jaya Mus Kogoya, SE dan dihadiri sekitar 150 masyarakat dari berbagai distrik.

Acara peresmian tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, tokoh gereja, perwakilan lembaga pendidikan serta kelompok tani kopi.

Wakil Bupati Puncak Jaya Mus Kogoya, SE bersama jajaran Pemkab, tokoh masyarakat saat peluncuran Greenhouse Produksi Kopi Mulia, Rabu (17/12/2025). Foto: Humas Pemkab Puncak Jaya

Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui sektor perkebunan.

Ketua Wilayah GIDI Yamo Pdt. Lenis Kogoya dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas dukungan pembangunan klinik kesehatan bagi Sekolah Alkitab Mulia.

