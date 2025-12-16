Lima Tokoh OPM/KKB di Intan Jaya Papua Berikrar Kembali ke NKRI, Selamat

papua.jpnn.com, INTAN JAYA - Upaya rekonsiliasi dan pemulihan keamanan di Kabupaten Intan Jaya menunjukkan perkembangan positif melalui pelaksanaan ikrar kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh lima tokoh operasi Papua Merdeka/Kelompok Kriminal Bersenjata (OPM/KKB).

Kegiatan ini telah berlangsung di Kantor Bupati Intan Jaya, Distrik Sugapa pada Selasa (16/12/2025) dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama serta jajaran Aparat Keamanan yang bertugas di wilayah tersebut.

Bupati Intan Jaya Aner Maisini memberikan konferensi pers. Foto: Source for JPNN.com

Kelima tokoh yang menyatakan ikrar kembali adalah Ferry Japugau alias Fransiskus Japugau, Yusak Kum, Vabianus Sani, Yanuarius Sani, dan Yupianus Bilambani.

Prosesi ikrar dilaksanakan melalui doa bersama, pembacaan ikrar serta penandatanganan pernyataan resmi yang disaksikan oleh pimpinan daerah dan aparat keamanan.

Bupati Intan Jaya Aner Maisini dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses rekonsiliasi ini.

Dia menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan tokoh adat.