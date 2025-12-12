Cahaya Baru di Rumah Arobi Hidupkan Harapan Warga Fakfak

papua.jpnn.com, FAKFAK - Rumah kayu sederhana milik Arobi Namudat, 66, di Fakfak, Papua Barat, tampak lebih hidup pagi itu.

Untuk pertama kalinya, cahaya lampu putih menerangi ruang tamu beralas papan tersebut.

Pantulan cahaya di dinding kayu tua dan foto-foto keluarga yang terpaku rapi menciptakan suasana hangat.

Suatu perubahan besar bagi keluarga yang selama ini hidup tanpa sambungan listrik sendiri.

Perubahan itu terjadi saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meresmikan langsung penyalaan pertama program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun anggaran 2025 di Kabupaten Fakfak, Minggu (16/11/2025) seperti yang diterima dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM Jumat (12/12/2025).

Di balik momentum penyalaan pertama itu, terselip kisah yang tak disangka.

Saat berjalan menyapa warga penerima manfaat, langkah Menteri Bahlil terhenti ketika melihat seorang pria yang tampak begitu dikenalnya.

“Robi? Rumahmu di sini sekarang?” tanya Bahlil dengan nada hangat.