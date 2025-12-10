Mengalirkan Harapan, KSAD Jenderal Maruli Resmikan 37 Sumber Air Bersih dan Hasil Renovasi RTLH di Papua Tengah

papua.jpnn.com, NABIRE - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., meresmikan 37 sumber air bersih dan sejumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah selesai dibangun di wilayah Papua Tengah, Rabu (10/12/2025).

Langkah Jenderal Maruli itu mengalirkan harapan baru bagi masyarakat Papua Tengah.

Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen TNI AD dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah pedalaman Papua.

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyerahkan bantuan kepada prajuritnya di Kampung Lani, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Foto: Dispenad

Kegiatan yang dipusatkan di Kampung Lani, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire ini juga menjadi penegasan bahwa ketersediaan air bersih adalah kebutuhan dasar yang menjadi prioritas TNI AD.

KSAD menyampaikan program air bersih terbukti memberikan dampak langsung bagi kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan masa depan anak-anak di seluruh pelosok tanah air.

Selama saya menjabat, sudah 400 titik sumber air bersih di wilayah Papua. Presiden sangat antusias dengan program air bersih ini, dan menyampaikan bahwa Papua merupakan salah satu prioritas,” ujar KSAD dalam keterangan tertulis Dispenada pada Rabu (10/12/2025).