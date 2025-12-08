Freeport Indonesia Raih GeoInnovation Award 2025

JPNN.com

Senin, 08 Desember 2025 – 18:05 WIB
Senior Vice President Geoengineering & Environmental PTFI Ardhin Yuniar menerima penghargaan dari perwakilan Dewan Juri GeoInnovation Award 2025 Ronald Adrianta di Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025. Foto: Humas FPTI

papua.jpnn.com, JAYAPURA - PT Freeport Indonesia (PTFI) meraih GeoInnovation Award 2025 untuk kategori Sustainability Impact dari Environmental Systems Research Institute (Esri) Indonesia.

“Freeport unggul karena menjadi pionir dalam menerapkan teknologi geospatial di sektor keselamatan karyawan. Pendekatan ini jarang diterapkan di industri dan menjadi contoh inspiratif dalam mendukung praktik operasi yang lebih bertanggung jawab,” kata Perwakilan Dewan Juri GeoInnovation Award 2025 Ronald Adrianta seusai penyerahan penghargaan di Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.

Senior Vice President Geoengineering & Environmental PTFI Ardhin Yuniar menjelaskan inovasi teknologi geospatial merupakan solusi strategis untuk efisiensi operasional dan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan.

“Penghargaan ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperkuat perlindungan tenaga kerja dan meningkatkan standar operasional di lingkungan kerja kami,” kata Ardhin.

Dia mengatakan teknologi geospatial memungkinkan PTFI mengidentifikasi area berisiko kebisingan tinggi secara lebih cepat dan akurat sehingga perusahaan dapat lebih efektif dan efisien untuk melindungi pekerja.

Zona pemantauan kebisingan di PTFI kini dapat divisualisasikan secara real time melalui dashboard digital, menggantikan metode survei manual yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya lebih besar.

GeoInnovation Award merupakan penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Esri Indonesia, perusahaan pemimpin teknologi geospatial dan penyedia resmi platform ArcGIS di Indonesia.

