Terang Asa di Ujung Negeri, Listrik Gratis Sulap Hidup Nelayan Manokwari

Rabu, 03 Desember 2025 – 21:30 WIB
Warga Kabupaten Manokwari lainnya, Anita Saibah, 25, bersama anaknya akhirnya dapat menikmati listrik mandiri dari Program BPBL di Manokwari (5/11/25). Foto: Source for jpnn

papua.jpnn.com - Seorang nelayan di Manokwari, Papua Barat bernama Aris, 44, tidak pernah membayangkan sebelumnya jika akhirnya bisa memiliki listrik sendiri.

Sebagai korban bencana kebakaran di kompleks Borobudur tahun 2021 lalu, ia bersama 18 kepala keluarga lainnya tinggal di daerah penampungan sementara di Desa Serma Suwandi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Sudah empat tahun ia dan warga lainnya hidup dengan berbagi listrik. 

Penghasilan Aris sebagai Nelayan tidak memberikan cukup uang untuk memasang listrik sendiri.

Ditambah tinggal di penampungan, listrik ia peroleh dari satu kWh meter yang dibagi untuk 18 kepala keluarga, sehingga listrik yang digunakan berbagi itu kerap menimbulkan konflik antarwarga karena kecemburuan dari pemakaian listrik yang berlebihan diantara warga yang lain.

Namun itu dahulu, kini Aris dan warga di lokasi penampungan akhirnya dapat menikmati listrik gratis berkat program bantuan Pemerintah.

Melalui program strategis Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aris optimis keluarganya bisa menjalani hidup lebih baik dan mandiri.

“Dengan adanya bantuan listrik ini penerangan di dalam rumah untuk anak-anak bisa belajar dengan baik, bisa istirahat dengan nyaman, dengan tidak ada konflik-konflik seperti kemarin,” ujar Aris, Rabu (5/11/2025) seperti yang diterima dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM Rabu (03/12/2025).

