Gelar Livin’ Fest Jayapura 2025, Bank Mandiri Dorong Sinergi UMKM, Industri Kreatif, dan Layanan Finansial

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Regional CEO Bank Mandiri Region XII Papua Antonius Budi Setiawan membuka pergelaran Livin’ Fest Jayapura 2025 di GOR Cenderawasih Jayapura pada 27-30 November 2025.

Kegiatan ini bertujuan sebagai expo kolaboratif untuk memperkuat sinergi antara pelaku UMKM, industri kreatif serta layanan finansial dalam satu ekosistem terpadu.

Mengusung tema “Sinergi Majukan Negeri”, festival ini menjadi ruang interaksi produktif bagi masyarakat Papua untuk memperluas peluang usaha dan mengakses beragam solusi finansial yang relevan.

Rangkaian Livin’ Fest 25 Jayapura menghubungkan berbagai sektor melalui hiburan nasional, gaya hidup, otomotif, sportainment, hingga pariwisata.

Seluruh aktivitas tersebut terintegrasi dengan berbagai solusi finansial Bank Mandiri seperti Mandiri KPR, Mandiri Auto, pembiayaan UMKM, hingga transaksi digital melalui Livin’ by Mandiri.

“Kami ingin memastikan kehadiran Livin’ Fest memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat Papua. Mulai dari akses produk finansial hingga peluang bisnis yang lebih luas bagi UMKM dan pelaku kreatif lokal untuk mendorong ekonomi berbasis kerakyatan,” ujar Antonius Budi Setiawan di Jayapura, Kamis (27/11).

Antonius menjelaskan sebanyak 99 tenant meramaikan expo ini, meliputi kuliner, fesyen, kecantikan, dan gaya hidup.

Zona UMKM binaan Bank Mandiri juga menampilkan produk unggulan Papua, sementara Government Hub dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik seperti paspor, SIM, perpajakan, dan administrasi lainnya.