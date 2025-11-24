Wagub Papua: Gercin Indonesia Memiliki Posisi Strategis Memperkuat Semangat Kebangsaan

JPNN.com

Senin, 24 November 2025 – 15:35 WIB
Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Rumaropen pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin Indonesia) di Aula Lukmen Lantai 9, Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Jumat (21/11/25). Acara ini melibatkan kepengurusan Gercin Indonesia dari enam Provinsi di Tanah Papua. Foto: Dok. Gercin Indonesia

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Rumaropen secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin Indonesia) yang melibatkan kepengurusan dari enam Provinsi di Tanah Papua.

Pergelaran bergengsi ini berlangsung di Aula Lukmen Lantai 9, Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Jumat (21/11/25).

Wagub Papua Aryoko dalam sambutannya menegaskan sebagai organisasi masyarakat, Gercin Indonesia memiliki posisi strategis dalam memperkuat semangat kebangsaan, mengisi ruang sosial serta meneguhkan komitmen terhadap NKRI di Tanah Papua.

“Gercin Indonesia adalah ormas yang membawa visi cinta tanah air. Perannya sangat penting dalam memperkuat kebersamaan dan menjadi bagian dari pembangunan Papua dan Indonesia,” ujar Wagub Aryoko, Senin (24/11/2025).

Rumuskan Kebijakan Konstruktif untuk Papua

Wagub berharap Rakornas tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pemerintah pusat maupun daerah, terutama dalam membangun Papua yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Menurutnya, tujuan strategis Rakornas ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua menuju Transformasi Papua Baru yang maju dan harmonis, meliputi: peningkatan kualitas SDM Papua, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, dan profesional.

Rakornas Gercin Indonesia turut dihadiri oleh: Dr. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menteri Pertahanan RI Bidang Kedaulatan Negara, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, yakni Direktur Penataan Daerah Otsus dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri Dr Sumule Tumbo SE. M dan jajaran Forkopimda Provinsi Papua serta ketua, sekretaris, dan bendahara DPD dan DPC Gercin Indonesia se-Tanah Papua.

