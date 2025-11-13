Astra Daihatsu Jayapura, Dealer Resmi Daihatsu di Tanah Papua

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Astra Daihatsu Jayapura — Mereka yang Mengerti Kebutuhan Mobil di Tanah Papua

Di Jayapura, mobil bukan sekadar alat transportasi; ia adalah jembatan antara rumah, pasar, pelabuhan, ladang, dan sekolah.

Dari pagi yang sibuk di jalan-jalan kota hingga perjalanan akhir pekan menembus kawasan pesisir atau perkampungan di dataran tinggi, kebutuhan akan kendaraan yang andal, hemat bahan bakar, dan mudah perawatannya terasa nyata.

Di sinilah cerita tentang Astra Daihatsu Jayapura dimulai — bukan sebagai iklan, tetapi sebagai jawaban praktis untuk kehidupan sehari-hari masyarakat Papua.

Bayangkan seorang ibu yang tiap pagi mengantar anak ke sekolah, lalu melanjutkan ke pasar tradisional untuk berjualan; atau pemilik usaha kecil yang butuh kendaraan yang kuat untuk mengantar barang dari pelabuhan ke toko.

Mereka semua membutuhkan mobil yang tidak rewel, layanan servis yang bisa diandalkan, dan akses suku cadang asli tanpa perlu menunggu lama.

Baca Juga: Pemkab Jayapura Ajak Kampung dan Distrik Kolaborasi Program Nasional

Astra Daihatsu Jayapura hadir persis untuk memenuhi kebutuhan seperti itu: menyediakan pilihan unit Daihatsu yang sesuai untuk berbagai peran — keluarga, usaha, hingga mobil dinas — dan dukungan purna jual yang membuat mobil tetap prima.

Alamat, Kontak, dan Jam Operasional