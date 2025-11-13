Pemkab Puncak dan Masyarakat Adat Bersinergri untuk Revitalisasi Sosial dan Ekonomi Papua

JPNN.com

Kamis, 13 November 2025 – 08:22 WIB
Kepala Suku Besar Daebenus Murib Aibon di Distrik Sinak sebagai penerima bantuan memimpin kegiatan sosialisasi Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Puncak yang diikuti oleh sekitar 100 warga. Foto: Source for JPNN.com

papua.jpnn.com, PUNCAK - Pembangunan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah terus bergerak seiring dukungan nyata dari pemerintah pusat.

Pemerintah melaksanakan berbagai kegiatan strategis sebagai bentuk kepedulian dan komitmen untuk membangun dari timur Indonesia.

Program-program ini mencakup bantuan modal usaha bagi penggerak ekonomi kecil, penguatan kelembagaan adat serta pembangunan fasilitas sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Adapun bentuk dukungan konkret meliputi pembangunan dan renovasi rumah bagi kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sebagai penguatan peran sosial dan kesejahteraan.

Fasilitas umum dan sosial seperti air bersih, gereja, sekolah, dan kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sebagai penguat pelayanan publik dan kelembagaan adat.

Bantuan usaha, berupa peternakan, perkebunan, modal usaha, dan kios dagang untuk mendukung ekonomi lokal.

Pemberdayaan sosial, melalui sembako, biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan sarana mobilitas masyarakat yang mendukung aktivitas sehari-hari.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua (LMAP) Dr. Lenis Kogoya sebagai perwakilan pemerintah pusat menegaskan dukungan tidak hanya diberikan di Kabupaten Puncak, tetapi juga dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Papua.

