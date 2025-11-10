Daftar 10 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Prabowo, Ada Gus Dur, Soeharto Hingga Tuan Rondahaim

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai memiliki jasa luar biasa bagi bangsa dan negara.

Upacara penganugerahan berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Senin (10/11/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.

Acara diawali dengan prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

Prabowo dalam sambutannya menyampaikan bahwa penganugerahan ini merupakan bentuk penghargaan negara terhadap tokoh-tokoh yang telah berkontribusi besar dalam perjuangan, kepemimpinan, demokrasi, hak asasi manusia, dan keberpihakan kepada rakyat.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Semoga semangat perjuangan mereka menjadi teladan bagi generasi penerus,” ujar Presiden Prabowo dalam upacara tersebut.

Penganugerahan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2025.

Daftar Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2025

1. K.H. Abdurachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur