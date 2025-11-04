Paket Pekerjaan DAK Fisik Dinas Pendidikan Sorong Selatan Tahun 2024 Belum Dibayar, Kontraktor Resah

papua.jpnn.com, SORONG SELATAN - Sejumlah rekanan pelaksana proyek ﬁsik Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan mengeluhkan belum diterimanya pembayaran untuk paket pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024.

Meski pekerjaan telah rampung sesuai kontrak, hingga awal November 2025 pembayaran belum direalisasikan oleh pihak terkait.

Salah satu kontraktor menyebutkan proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan dasar yang didanai melalui DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2024.

Beberapa penyedia jasa menyebutkan bahwa seluruh dokumen administrasi dan laporan kemajuan pekerjaan telah diserahkan sesuai ketentuan, namun belum ada kejelasan waktu pembayaran.

“Kami sudah selesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan standar teknis. Semua dokumen serah terima juga sudah lengkap, tetapi sampai sekarang belum ada pembayaran,” ujar Charles, salah satu kontraktor dalam keterangannya pada Selasa (4/11/2025).

Untuk diketahui, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, penyaluran DAK dilakukan secara bertahap berdasarkan capaian output kegiatan dan laporan realisasi ﬁsik serta keuangan daerah.

Keterlambatan pelaporan atau veriﬁkasi dokumen dapat menyebabkan penundaan pencairan tahap selanjutnya.

