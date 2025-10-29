Dandim 1710/Mimika Pimpin Acara Tradisi Korps Pindah Satuan, Masuk Satuan dan Purnatugas Personel

papua.jpnn.com, TIMIKA - Komando Distrik Militer (Kodim) 1710/Mimika menggelar acara tradisi korps pindah satuan, masuk satuan serta purnatugas bagi beberapa personel di lingkungan Kodim 1710/Mimika.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya bertempat di Pendopo Darmawangsa, Makodim 1710/Mimika, Senin (27/10/2025).

Acara korps rapor pindah satuan, masuk satuan, dan purnatugas personel Kodim 1710/Mimika ini bertujuan untuk membangun kebersamaan dan kekompakan serta mempererat jalinan silaturahmi, komunikasi, dan kekeluargaan di antara keluarga besar Kodim 1710/Mimika.

Dandim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya dalam amanatnya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada personel yang akan melaksanakan pindah satuan maupun purnatugas atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Kodim 1710/Mimika.

“Saya selaku Komandan Kodim 1710/Mimika, secara pribadi maupun atas nama keluarga besar Kodim 1710/Mimika, mengucapkan selamat kepada Kapten Inf Belli G. Rachmad, S.A.P., beserta enam orang lainnya yang akan bertugas di satuan baru. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan atas kerja sama, karya nyata, dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Kodim 1710/Mimika,” ujar Dandim.

Dandim menambahkan kegiatan tradisi seperti ini bukan hanya sebagai seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat rasa kebersamaan dan soliditas antar prajurit serta menanamkan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas di wilayah Kodim 1710/Mimika.

Acara diakhiri dengan pemberian cenderamata, foto bersama, dan ucapan selamat dari seluruh anggota sebagai bentuk kekeluargaan dan kebanggaan terhadap rekan yang telah mengabdi.(fri/jpnn)