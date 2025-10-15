MPR for Papua Desak Aparat Usut Tuntas Guru Tewas Korban Penyerangan KKB di Yahukimo

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Papua (MPR for Papua) Yorrys Raweyai mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tewasnya seorang guru di Yahukimo, Papua Pegunungan, bernama Melani Wamea yang diduga diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Yorrys Raweyai menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian yang dialami guru Sekolah Jhon D. Wilson tersebut.

"Kejadian ini tidak bisa ditoleransi. Siapa pun pelakunya, kekerasan terhadap oknum tenaga pendidik tidak bisa diterima atas alasan apa pun,” kata Yorrys yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI seperti dilansir Antara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Aksi kekerasan terhadap tenaga pendidik di Papua sudah berulang kali terjadi.

Menurut Yorrys, sejak awal tahun 2025, puluhan tenaga pendidik mengalami kekerasan, beberapa di antaranya kehilangan nyawa dan mengalami luka berat.

Selain tenaga pendidik, bangunan sekolah juga menjadi sasaran perusakan. Salah satunya SMP Kiwirok di Pegunungan Bintang yang dibakar sekelompok orang diduga bagian dari anggota KKB pada Senin (13/10).

Yorrys mengimbau aparat keamanan untuk melakukan tindakan tegas dan investigasi secara menyeluruh terkait fenomena yang menimpa infrastruktur pendidikan di Tanah Papua, khususnya di Papua Pegunungan.

Senator asal Papua itu mengatakan infrastruktur pendidikan adalah garda terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia di Bumi Cenderawasih.