Kodim 1710/Mimika Gelar Gerakan Pangan Murah, Wujud Kepedulian untuk Stabilitas Harga Beras

papua.jpnn.com, TIMIKA - Kodim 1710/Mimika melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

Kegiatan ini merupakan sinergisitas antara Kodim 1710/Mimika dengan Bulog Kabupaten Mimika dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan khususnya beras.

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Koramil 1710-02/Timika, Jalan Yos Sudarso, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Sabtu (30/08/2025).

Dalam kegiatan ini, Kodim 1710/Mimika bersama Bulog menyiapkan beras sebanyak 7 ton beras atau 1.500 karung beras dengan kemasan 5 Kg.

Beras tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.

Masyarakat pun terlihat antusias menunggu untuk membeli beras ini.

Dengan adanya gerakan pangan murah ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga kestabilan harga pangan di wilayah Kabupaten Mimika.(fri/jpnn)