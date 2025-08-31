JPNN.com

JPNN.com Papua Papua Terkini Kodim 1710/Mimika Gelar Gerakan Pangan Murah, Wujud Kepedulian untuk Stabilitas Harga Beras

Kodim 1710/Mimika Gelar Gerakan Pangan Murah, Wujud Kepedulian untuk Stabilitas Harga Beras

Minggu, 31 Agustus 2025 – 09:15 WIB
Kodim 1710/Mimika Gelar Gerakan Pangan Murah, Wujud Kepedulian untuk Stabilitas Harga Beras - JPNN.com Papua
Kodim 1710/Mimika melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah yang berlangsung di halaman Koramil 1710-02/Timika, Jalan Yos Sudarso, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provins Papua Tengah, Sabtu (30/08/2025). Foto: Penerangan Kodim 1710/Mimika

papua.jpnn.com, TIMIKA - Kodim 1710/Mimika melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

Kegiatan ini merupakan sinergisitas antara Kodim 1710/Mimika dengan Bulog Kabupaten Mimika dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan khususnya beras.

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Koramil 1710-02/Timika, Jalan Yos Sudarso, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Sabtu (30/08/2025).

Baca Juga:

Dalam kegiatan ini, Kodim 1710/Mimika bersama Bulog menyiapkan beras sebanyak 7 ton beras atau 1.500 karung beras dengan kemasan 5 Kg.

Beras tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.

Masyarakat pun terlihat antusias menunggu untuk membeli beras ini.

Baca Juga:

Dengan adanya gerakan pangan murah ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga kestabilan harga pangan di wilayah Kabupaten Mimika.(fri/jpnn)

Kodim 1710/Mimika melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Facebook JPNN.com Papua Twitter JPNN.com Papua Pinterest JPNN.com Papua Linkedin JPNN.com Papua Flipboard JPNN.com Papua Line JPNN.com Papua JPNN.com Papua
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pangan murah Kodim 1710/Mimika harga beras beras

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU