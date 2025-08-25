Kapolres Puncak: Pesawat Amole Air Terbakar di Bandara Amingga Ilaga Papua Tengah

JPNN.com

Senin, 25 Agustus 2025 – 12:13 WIB
Pesawat Amole Air dengan kode penerbangan PK-PPI terbakar di Bandara Aminggaru, Ilaga, Papua Tengah,Senin (25/8/2025). Foto: ANTARA/HO-Dokumentasi

papua.jpnn.com, TIMIKA - Kapolres Puncak Kompol Mardi Marpaung mengatakan pesawat Amole Air dengan kode penerbangan PK-PPI terbakar di Bandara Aminggaru, Ilaga, Papua Tengah pada Senin (25/8/2025 sekitar Pukul 09.42 WIT.

Pesawat PK-PPI dengan pilot Andi Rezhar dan teknisi Amianus membawa barang campuran.

“Kasus itu terjadi pada Senin sekitar pukul 09.42 WIT di Bandara Aminggaru Ilaga, Distrik Okumia, Kabupaten Puncak," kata Kapolres Puncak Kompol Mardi Marpaung, Senin.

Menurut dia, dari laporan terungkap kecelakaan pesawat itu disebabkan pesawat hilang kendali saat mendarat hingga menabrak Pos Portal Kopasgat Bandara Aminggaru Ilaga.

Tim gabungan dari Satgas Kopasgat, KP3 dan UPBU Bandara Aminggaru telah berhasil memadamkan kobaran api.(Antara/jpnn)

